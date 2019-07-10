РИАМО - 10 июл. Центр экспертиз до конца 2019 года планирует провести 4 тысячи испытаний материалов и конструкций на объектах реновации в Москве, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Сергей Музыченко.

«До конца года по заданию комитета центр экспертиз проведет 4 тысячи различных испытаний материалов и конструкций на объектах оборудования», — сказал Музыченко.

Это позволит оценить качественную и безопасную среду проживания в квартирах. Тщательно проверяется качество выполненных отделочных работ и примененных материалов на соответствие санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и радиационным требованиям.

«Проверяется воздух в жилых помещениях на наличие загрязняющих веществ, освещение, микроклимат помещений, качество воды на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов, а также уровень шума и вибрации», — заключил Музыченко.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Она коснется около 1 миллиона жителей старых домов.