РИАМО - 10 июл. Во время фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Таджикистана в аэропорт «Домодедово», инспекторы нашли партию сушеной фасоли, зараженной вредителем, говорится в сообщении пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям.

Так, сотрудники ведомства нашли в фасоли признаки заражения четырехпятнистой зерновкой – карантинным объектом, отсутствующим на территории Евразийского экономического союза.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством России данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.

Четырехпятнистые зерновки являются наиболее опасными вредителями зернобобовых культур: сои, маша, вигны, фасоли, конских бобов, гороха, нута, чины, чечевицы, гледичии, долихоса и других культур. Они считаются одними из самых опасных вредителей этих культур, потому что могут уничтожить до 75 % урожая, как в поле, так и в хранилищах.