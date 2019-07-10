РИАМО - 10 июл. Подмосковную фирму ООО «Проектсервисмонтаж» признали недобросовестным поставщиком из-за отказа от исполнения контракта на предоставление расходных материалов для копировально-множительной техники заказчика, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления федеральной антимонопольной службы России.

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области передало сведения о нарушении подрядчика в региональное управление ФАС с просьбой включить его в реестр недобросовестных поставщиков.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Проектсервисмонтаж» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.