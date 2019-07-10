РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 июл. Количество ежедневных рейсов увеличили на маршрутах №№31 и 78 в микрорайоне Самолет подмосковных Люберец, также на маршрутах пустили дополнительные автобусы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Самолет в Люберцах на двух маршрутах – №№31 и 78 – скорректировали количество рейсов и схему движения.

«На маршруте №31 «Деревня Мотяково – микрорайон Самолет – станция «Люберцы» количество ежедневных рейсов увеличено со 125 до 207. Здесь дополнительно пустили два автобуса и изменили схему движения с учетом открывшейся станции метро «Некрасовка». На маршруте №78 «Улица Барыкина – улица 8 Марта» вдвое увеличат количество автобусов», – говорится в сообщении.