РИАМО - 10 июл. В центре столицы участок Сосинской улицы от Большого Симоновского переулка до дома 8 строения 3 по Волгоградскому проспекту станет односторонним с 25 июля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Из-за небольшой ширины улицы (менее 3,5 метров) сейчас возникают трудности для разъезда встречного транспорта. Изменение схемы движения позволит решить эту проблему. Проехать этот участок можно будет быстрее и безопаснее», – отмечается в сообщении.

Благодаря новой схеме конфликтные ситуации при встречном разъезде будут исключены. Это позволит избежать мелких аварий и затруднений движения.

«Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков», – заключается в сообщении.