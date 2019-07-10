РИАМО - 10 июл. Более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, снял с реализации в детских лагерях страны Роспотребнадзор, сообщается на сайте надзорного органа.

Было проведено более 20 тысяч проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Особое внимание уделялось организации питания, контролю за условиями размещения детей и подростков, организацией водоснабжения.

«В целях недопущения использования в питании детей небезопасной и фальсифицированной пищевой продукции, специалистами Роспотребнадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям», – отмечается в сообщении.

Всего на базе 33 тысяч учреждений детского отдыха и оздоровления с начала сезона побывали более 2,5 миллиона детей. По предварительным данным, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% отдохнувших детей, что выше показателя прошлого года.

За прошедший период летней оздоровительной кампании выявили два лагеря, которые работали незаконно и без санитарно-эпидемиологических заключений. Еще два лагеря работали, несмотря на отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Материалы по этим учреждениям передали в правоохранительные органы.

В целом за нарушения требований санитарного законодательства организации заплатили в общей сложности более 36 миллионов рублей, в суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, деятельность 11 организаций была приостановлена. Отстранено от работы около 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.