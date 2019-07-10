РИАМО – 10 июл. За первые полгода Мосгосстройнадзор оформил более 1,8 тысячи уведомлений о начале строительства объектов индивидуального жилищного строительства и 1,1 тысячу уведомлений об окончании строительства, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя столичного комитета государственного строительного надзора Сергей Музыченко.

«С начала года оформлено свыше 1,8 тысячи уведомлений о начале и 1,1 тысячи уведомлений об окончании строительства», – заявил Музыченко.

В связи с изменением в законодательстве с августа 2018 года комитет прекратил оформление разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и перешел на прием уведомлений о начале и окончании строительства.