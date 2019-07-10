РИАМО - 10 июл. За полгода в Москве выявили свыше 18,1 тысячи нарушений в сфере строительства, при этом более 6,5 тысяч нарушений относятся к качеству работ, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Сергей Музыченко.

«По итогам проверок выявлено свыше 18,1 тысячи нарушений, из которых 6,5 тысяч — по качеству работ, 2,7 тысячи — по содержанию стройплощадок. Остальные связаны с отсутствием исполнительной документации, отступлением от проектных решений», — сказал Музыченко.

По его словам, по итогам надзорной деятельности Мосгосстройнадзор выдал 3,2 тысячи предписаний об устранении нарушений. В бюджет города поступило 293 миллиона рублей административных штрафов, в федеральный бюджет 25,7 миллионов рублей.

«За 6 месяцев комитет провел 5,5 тысяч проверок. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве, количество проверок Мосгосстройнадзор уменьшает. Вместе с тем контроль за качеством работ не ослабевает и остается по-прежнему на высоком уровне», — сказал Музыченко.