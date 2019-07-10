РИАМО – 10 июл. В первом полугодии Мосгосстройнадзор ввел в эксплуатацию 211 объектов недвижимости общей площадью 5,3 миллиона квадратных метров, сообщил журналистам в среду исполняющий обязанности председателя комитета государственного строительного надзора столицы Сергей Музыченко.

«За шесть месяцев этого года Мосгосстройнадзора введено в эксплуатацию 211 объектов недвижимости общей площадью 5,3 миллиона квадратных метров, из них 2,1 миллиона квадратных метров жилья», – сказал Музыченко.

За аналогичный период 2018 года введено 163 объекта общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Из них жилья 541 тысяча квадратных метров.

Среди наиболее значимых объектов, сданных в эксплуатацию, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», съемочный павильон и комплекс сценическо-постановочных средств на «Мосфильме», торгово-досуговый центр «Галеон» на Ленинском проспекте.