РИАМО - 10 июл. Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко предрек погодные аномалии на территории страны в августе, однако в Московском регионе температурные показатели будут приближены к нормам, пишет в среду «Российская газета».

«На европейской территории России средняя температура августа ожидается близкой к норме. В южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии – температуры ниже нормы на один градус», – отметил Тищенко.

На азиатской территории температура выше нормы ожидается в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, а также в Магаданской области.

«Для Москвы среднемесячная температура августа – 16,5 градуса (днем 20-23, ночью 10-13 градусов)», – пояснил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода придет в столицу во второй половине июля. По прогнозам, температура довольно часто будет в диапазоне плюс 20-25 градусов. Он добавил, что точную дату в настоящее время трудно назвать.