РИАМО – 10 июл. В Московской области пройдет масштабная акция по дегустации рыбной продукции, жителям предложат бесплатно отведать деликатесы в гипермаркетах «Глобус», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Данная акция пройдет в рамках фестиваля «Рыбафест», который состоится с 11 по 14 июля на базе торговой розничной сети «Глобус».

«Соленая и копченая рыба – это те продукты, которые пользуются традиционно высоким спросом не только в Московской области, но и по всей стране. Особенно если это свежая продукция, приготовленная с соблюдением всех стандартов. Торговая сеть «Глобус» готова предложить всем желающим бесплатно попробовать всю рыбную продукцию собственного производства», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В рамках фестиваля «Рыбафест» будет представлена рыба, произведенная по традиционным рецептам, то есть свежая рыба была просолена и доведена в коптильне на натуральной ольховой щепе в собственных специализированных цехах гипермаркета.

Посетителям предложат горбушу горячего копчения, сельдь слабосоленую, балык из горбуши, скумбрию, форель, нерку, осетра, кету и многое другое.

Фестиваль пройдет в самых крупных магазинах сети.

С 11 июля для гостей будут открыты площадки по адресам:

город Королев, улица Коммунальная, дом 1;

Одинцовский городской округ, село Юдино, 55Е;

Пушкинский городской округ, город Пушкино, Красноармейское шоссе, владение 105;

город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 48;

город Щелково, Пролетарский проспект, дом 18;

городской округ Электросталь, поселок Случайный, массив 1, строение 2;

город Подольск, микрорайон Климовск, улица Молодежная, дом 11.

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