РИАМО - 10 июл. Эксперты Росконтроля проверили качество вареников с картофелем и грибами, которые продают в российских магазинах, у шести из семи производителей нашли нарушения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко». Специалисты проверили вареники по более чем 40 параметрам», — говорится в сообщении.

Вареники проверили на содержание консервантов и соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Специалисты также изучили потребительские свойства, в том числе толщину теста.

Претензий у специалистов не возникло только к марке Globus. У производителей «Цезарь», «Братцы вареники», «От Палыча», «Морозко» и «От Ильиной» показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысил безопасные нормы.

Также в варениках марок «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Повышенное содержание дрожжей выявили у производителей «Цезарь» и «Морозко».

«Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле. Покупатели должны помнить о необходимости соблюдать режим термической обработки продуктов», — сказала специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Елена Менячихина.

Она напомнила, что дрожжи разрушаются при нагревании, а бактерии кишечной палочки погибают при плюс 60 градусах за 15 минут, хотя производители рекомендуют варить вареники 4–6 минут.

Эксперты протестировали и устойчивость вареников к варке, в итоге тесто не порвалось только у продукции «От Ильиной» и Globus. Вся продукция имеет, по заключению специалистов, приятный вкус и аромат, но меньше всего начинки оказалось в варениках «Морозко» и «Цезарь».

Самой дешевой оказалась попавшая в черный список экспертов продукция марки «Братцы вареники» (173,5 рубля за килограмм). Самой дорогой — продукция марки «Сибирская коллекция» (406,9 рубля за килограмм), попавшая в список товаров с замечаниями.