РИАМО – 10 июл. Следователи устанавливают обстоятельства хищения крупной суммы денежных средств у столичного метрополитена при проведении технических работ, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По результатам проведенной проверки по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 293 УК РФ (халатность).

«По данным следствия, в период 2013-2014 годов неустановленные лица из числа сотрудников АО «Триада-Холдинг», похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями указанные лица причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен» в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность.

«Противоправные действия выявлены благодаря проводимой совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного метрополитена», – подчеркивается в материале.

Следователи проводят ряд следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных к нему лиц.