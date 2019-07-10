РИАМО – 10 июл. Чуть больше недели остается до завершения приема фотографий на конкурс «Планета Москва», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«21 июля закончится прием конкурсных работ и заявок, затем жюри отберет финалистов конкурса и начнется голосование в соцсетях», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На сегодняшний день поступило уже около 2 тысяч фотографий от 320 участников.

«Среди них есть фотоработы не только от жителей Москвы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и из ближнего зарубежья», – перечислил Левкин.

Седьмой год подряд департамент градостроительной политики Москвы проводит конкурс городской фотографии «Планета Москва».

«Работы принимаются по пяти основным номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город»; «Городской пейзаж»; «Архитектура Москвы. Связь времен»; «Динамика мегаполиса»; «Строители в лицах. Ветераны – строители», – добавляется в сообщении.

Номинация «Народное голосование» (интернет-голосование в социальных сетях) будет проходить среди финалистов после отбора жюри, уточнил Левкин.

«Помимо голосования на официальных страницах департамента выбрать лучшую фотоработу можно будет и на портале «Активный гражданин» с 29 июля по 11 августа включительно», – пояснил он.

Левкин отметил, что неважно, насколько профессионально сделаны фотографии, главное, чтобы жюри увидело в них гармонию и красоту города, жизнь горожан, движение, градостроительное развитие и перспективу.

Церемония награждения победителей конкурса «Планета Москва» состоится 17 августа в парке «Зарядье», одновременно откроется выставка работ финалистов.

«После окончания выставки работы будут экспонироваться в «Доме на Брестской» и в мэрии Москвы. На странице сайта департамента о конкурсе «Планета Москва» можно скачать заявку, которую вместе с работами нужно прислать на почту dgp.mos@yandex.ru.