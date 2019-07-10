РИАМО – 10 июл. В Общественной палате РФ наградили победителей первого этапа конкурса «Хорошие новости России», в конкурсе участвовали сотрудники региональных СМИ и блогеры, продвигающие конструктивную новостную повестку из субъектов России, сообщает Федеральное агентство новостей.



Цель конкурса — поддержать талантливых авторов в регионах. Награждение состоялось 9 июля. В церемонии приняли участие генеральный директор организовавшего конкурс Федерального агентства новостей Евгений Зубарев; председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич; представитель жюри конкурса, публицист, политолог и журналист Наталья Макеева.



«Негативные новости — это проблема сегодня. Мы провели анализ и сделали вывод, что негативные новости часто искажают информационную картину дня. Поток негатива кратно превышает объем положительных новостей. Запущен новый завод в Ленинградской области. Кто об этом слышал? А если взорвется — вы услышите. Поэтому мы просто восстанавливаем картину дня, но при этом понимаем, что это работа против рынка. Мы коммерческая компания, и нам это непросто», — отметил Зубарев.



Он добавил, что агентство рассчитывает на поддержку коллег и на то, что на эту проблему обратит внимание государство. Конкурс будет бессрочным, он будет проводиться два раза в год.



«Организаторы и участники конкурса — героические люди. Известно, что хорошие новости «продаются» хуже, чем плохие, тем не менее, вы за это взялись. Понятно, что от природы журналистики не уйти: очень многое зависит от рейтинга и доли аудитории, которую каждое утро обсуждают на летучках на телеканалах и от этого зависит и количество рекламы, и зарплата, и количество денег у этого СМИ», — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.



По его словам, в глобальном смысле нужно нести читателям светлое и хорошее, ведь в стране происходит очень много хорошего.



Старт первому этапу конкурса «Хорошие новости России» был дан в День России — 12 июня. На конкурс принимались работы журналистов региональных СМИ и блогеров, опубликованные с 1 января по 31 мая.



Экспертная комиссия подготовила шорт-лист из 100 лучших текстов, всего прислали около 3 тысяч материалов. В состав жюри вошли Александр Малькевич, общественный деятель и писатель Николай Стариков, публицист и культуролог Евгений Бень, главный редактор «Невских новостей» Тимофей Шабаршин, обозреватели Федерального агентства новостей Владимир Тулин и Наталья Макеева, колумнист Роман Носиков.



Лучшие работы из шорт-листа определили читатели ФАН в ходе онлайн-голосования. Номинаций было семь: «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Спорт», «Юное дарование», «Специальный приз жюри». Победители получили дипломы и денежные призы 100 тысяч рублей.

В номинации «Экономика страны или региона» победила Инна Платова из Санкт-Петербурга, в номинации «Наука и инновации» лучшей стала Ольга Тихонова из Астрахани, Валерий Трубин из Самары победил в номинации «Общество и социальные проекты», в номинации «Герои современности» лучшей признали работу Станислава Мищенко из Екатеринбурга, в номинации «Спорт» — работу Артура Изумрудова из Санкт-Петербурга.



Спецприз получила Елена Лалетина из Красноярска, а победу в номинации «Юное дарование» завоевала Анастасия Романова из Санкт-Петербурга.



Второй этап конкурса стартовал сразу после окончания первого. Для участия необходимо до 31 декабря 2019 года прислать материалы для любой из 7 номинаций конкурса, опубликованные в период с 1 июня 2019 года.