РИАМО – 10 июл. Организация в Раменском городском округе исполнила в установленный срок предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В январе 2019 года был проведен плановый рейдовый осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 82,7 гектара расположенного по адресу: Раменский городской округ, сельское поселение Константиновское. Собственником участка является ООО «ООО «Техносистема М».

«В результате проверки установлено, что на земельном участке усматриваются признаки невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв», – отмечается в сообщении.

Так, не проводилась очистка мелиоративной системы от зарастания (сеть водоотводных мелиоративных каналов зарастает деревьями лиственных пород (осина, береза, ива высотой до 10 метров). Кроме того, отмечена высокая плотность зарастания стеновых откосов каналов и прилегающей территории.

Выявлено отсутствие признаков использования участка в сельскохозяйственном производстве в предшествующем сезоне полевых работ (очаги сухостоя сорной травянистой растительности предыдущего вегетационного периода – пижмы, репейника, крапивы, вьюнка).

«В марте 2019 года юридическому лицу было выдано предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению земельного законодательства, срок исполнения которого 1 июля 2019 года», – уточняется в материале.

В июне 2019 года в адрес управления от ООО «Техносистема М» поступило уведомление об исполнении ранее выданного предостережения: земельный участок передан в аренду сельскохозяйственному предприятию ООО «Бронницкий», которое специализируется на молочном животноводстве и использует земельный участок для выращивания кормов для крупного рогатого скота.

«В настоящее время на земельном участке посеяны многолетние травы первого года использования (люцерна, тимофеевка, лядвенец). Общая площадь обработанных земель на данном участке составляет около 70 гектаров», – заключается в сообщении.