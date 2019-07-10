РИАМО – 10 июл. В Дзержинском зарегистрировали более 160 заявок на участие в ежегодном городском конкурсе творческих инициатив жителей по благоустройству и содержанию домов и придомовых территорий «Комфортный город», сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Более 160 заявок поступило от жителей городского округа Дзержинский на участие в городском конкурсе «Комфортный город» в 2019 году. В этом году как никогда жители нашего города активно проявляют инициативу в благоустройстве своих придомовых территорий, подъездов домов и этажей», – говорится в сообщении.

С 22 по 26 июля на территории Дзержинского будет работать итоговая конкурсная комиссия, которая определит победителей по следующим номинациям: «Дом образцового содержания»; «Лучший подъезд»; «Уютный этаж»; «Премьер этаж»; «Самый благоустроенный двор»; «Угрешский дворик»; «Ах, какая клумба» и «Цветник».