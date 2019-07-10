РИАМО - 10 июл. Продуктовая сеть «Дикси» открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Дикси» запустила магазин в Москве на Новорогожской улице в новом формате, где планирует протестировать решения, которые будут применяться при дальнейшем развитии сети», – говорится в материале.

В компании не стали раскрывать дальнейшие планы, но отметили, что все новые магазины будут открываться под обновленной вывеской и с элементами новой концепции.

В обновленных магазинах будет корнер с продукцией, которая продается по промоакциям, а также пекарня и отдельные зоны для овощей, фруктов и молочных продуктов.

По мнению экспертов, решающим фактором для ритейлера станет работа с ассортиментом под ту аудиторию, которая пользуется каждым отдельным магазином. Реконцепция может оказаться успешной, если «Дикси» будет предлагать разные продуктовые линейки в разных районах в соответствии со спросом.

До 2020 года ритейлер продолжит тестировать решения, внедренные в новом магазине, а в дальнейшем приступит к точечному обновлению супермаркетов, в которых они видят потенциал.