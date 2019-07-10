РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. По просьбе жительницы подмосковного Подольска возле жилого дома на улице Свердлова обрезали кусты, закрывающие обзор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние деревьев и кустарников на улице Свердлова. Она отметила, что у дома №43 кустами закрывается обзор при выезде со двора.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу уборки зеленых насаждений на улице Свердлова и сообщает, что по указанной информации 9 июля был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены (обрезке кустарников – ред.)», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.