РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июл. Воспитанница конноспортивного клуба «Фаворит» подмосковного Подольска победила в соревнованиях по выездке в Москве, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях на территории конноспортивного комплекса «Пегас» в деревне Колотилово в Москве проходили соревнования по выездке «Летний кубок КСК «Пегас». Подольская спортсменка Дарья Прокопович на лошади Триумф заняла 1 место в тесте для начинающих всадников, зачет для спортсменов-любителей», – говорится в сообщении.

Дарья выступала за КСК «Фаворит» Подольска, ее тренер – Анна Бекетова. Спортсменку поздравили с победой и пожелали ей дальнейших побед в конном спорте.