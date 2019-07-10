РИАМО - 10 июл. Несколько крайне редких птиц, среди которых серая цапля и хохлатая чернеть, заметили специалисты в природном парке Серебряный бор в столичном районе Хорошево-Мневники, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«На территории Серебряного бора сотрудниками «Мосприроды» замечены семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством и серая цапля», – говорится в сообщении.

Камышница имеет третью категорию редкости в Красной книге города Москвы. Эта черная водоплавающая птица с красным клювом, ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – она скрытная и пугливая.

Речная крачка более редкая – у нее вторая категория в Красной книге. Эта птица является родственницей чайки.

Другой нечастый обитатель московских водоемов – хохлатая чернеть, которая является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости. Утка отлично ныряет, очень пуглива, держится на расстоянии от людей и от соседей по водоему.

Такая крупная птица, как серая цапля, на территории Москвы встречается весьма редко. Раньше считалось, что цапли наносят вред рыбоводческим хозяйствам, поедая ценные промысловые виды рыб, из-за чего эту птицу истребляли, сокращая их численность. Но исследования показали, что эта околоводная птица не только не наносит вреда, но и приносит огромную пользу, поедая больных и зараженных паразитами рыб.