РИАМо – 10 июл. В медкластере «Сколково» появится итальянский центр спортивной и восстановительной медицины Villa Stuart, строительные работы могут начаться уже осенью, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Интерес со стороны инвесторов и крупных медицинских центров к проекту медицинского кластера в «Сколково» очень высок. Помимо уже имеющихся договоренностей принято решение о размещении здесь итальянского центра спортивной и восстановительной медицины Villa Stuart», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что в настоящее время разрабатывается концепция и градостроительная документация для нового комплекса.

Заммэра отметил, что этот медицинский центр аккредитован FIFA (Международная федерация футбола) и является одним из передовых в области спортивной медицины.

«Специализация спортивной и восстановительной медицины очень востребована в Москве, в том числе и потому что здесь активно развиваются различные виды спорта», – подчеркнул глава Строительного комплекса.

Хуснуллин также рассказал, что за счет бюджета города на территории медицинского кластера планируется построить многофункциональный комплекс для размещения небольших представительств клиник.

«Фактически завершена разработка градостроительной документация и проектирование этого комплекса площадью около 20 тысяч квадратных метров. Я думаю, что осенью мы уже приступим к его строительству», – заверил он.