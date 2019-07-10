РИАМО – 10 июл. Скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых могут появиться на российских дорогах, их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ), тестирование проведут в Москве, передает в среду газета «Известия».

Изданию удалось ознакомиться с проектом документа.

«Популярные в Европе турбоперекрестки, позволяющие автомобилистам меньше перестраиваться при круговом движении, сначала протестируют в Москве. Также проект нового ПНСТ предполагает, что дорожная разметка станет менее скользкой, на «зебрах» появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами начнут сужать», – заявил глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Он полагает, что новые стандарты будут актуальны только для Москвы и Санкт-Петербурга.

«Часть из вошедших в проект предварительного национального стандарта предложений уже используется в том или ином виде на российских дорогах, но не закреплена в ГОСТах. Например, разметка «вафельница» и диагональные пешеходные переходы», – уточняется в статье.

Однако есть совершенно новые элементы, применение которых в тестовом режиме только планируется, поведал изданию Шумский.

«В частности, скоростные турбоперекрестки. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу», – подчеркнул эксперт.

О том, что первый такой перекресток в 2019 году могут оборудовать в Москве на пересечении улиц Красного Маяка и Чертановской, в январе сообщали в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). За счет нововведения там предполагается снизить аварийность и повысить пропускную способность на 20–30%.

«Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен», будет меньше конфликтных точек», – разъясняли в ЦОДД.

Центр организации дорожного движения участвовал в разработке нового ПНСТ, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦОДД.

«Многие решения, которые указаны в стандарте, уже реализуются в столице. Опираясь на опыт Москвы, другие регионы смогут внедрять новые практики организации движения и у себя, отметили в ЦОДД. Там уточнили, что турбоперекресток в городе пока планируется только один, он появится до конца года», – отмечается в сообщении.

Шумский отметил, что в Европе турбоперекрестки очень популярны, и что при многополосном круговом движении именно из-за неосторожных перестроений происходит много мелких аварий.