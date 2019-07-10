РИАМО - 10 июл. В 2019 году в Подмосковье обновят материально-техническую базу 22 коррекционных школ на сумму свыше 90 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Каждая из заявленных школ получит по 4,2 миллиона рублей на обновление учебных кабинетов по технологии и других помещений с целью организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила Забралова

Обновление пройдет в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«В школах региона пройдет большая работа по повышению уровня комфорта учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В коррекционных образовательных учреждениях откроются новые мастерские агропромышленного профиля, цветоводства и декоративного садоводства, рабочего зеленого хозяйства», — отметила Забралова.

Она добавила, что планируется приобрести оборудование психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и оборудование для дополнительного образования.

По ее словам, все это позволит коррекционным школам поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей профессиональную направленность. В дальнейшем обучающиеся смогут успешно социализироваться и быть востребованы на рынке труда региона.

В проект вошли учреждения в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Лобне, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Раменском городском округе, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Чехове, Щелкове и Электростали.