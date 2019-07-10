РИАМО – 10 июл. Более 400 миллиардов налогов поступило в бюджетную систему России от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

«За первое полугодие текущего года от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Московской области, в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 405,5 миллиардов рублей, что на 23 миллиарда, или на 6% выше уровня аналогичного периода прошлого года», – отмечается в сообщении.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды России в январе-июне 2019 года составили 195 миллиардов рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,2 миллиарда, или на 14,2%.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость – 29,8% от общего объема поступлений, по налогу на доходы физических лиц – 28,8%, по налогу на прибыль организаций – 17,6%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 9,7%.

«Наибольший прирост поступлений в консолидированный бюджет РФ отмечается по налогу на доходы физических лиц – на 13,2 миллиарда рублей, или на 12,7%, по налогу на добавленную стоимость – на 9,1 миллиарда рублей, или на 8,1%, по сводной группе акцизов – на 6,8 миллиарда рублей, или на 40,9%», – дополняется в сообщении.

В федеральный бюджет за 6 месяцев 2019 года перечислено 146,8 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 5,6 миллиарда рублей, или на 3,9%.

Основной доходный источник федерального бюджета – налог на добавленную стоимость, его доля поступлений составила 82,2%.

В консолидированный бюджет Московской области мобилизовано 258,7 миллиарда рублей, в том числе в областной бюджет – 197,7 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований - 61 миллиард.

«Основным доходным источником территориального бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 116,9 миллиарда рублей, или 45,2% от общей суммы мобилизованных доходов. Поступления налога на прибыль организаций составили 61,6 миллиарда рублей, или 23,8% от общей суммы доходов», – уточняется в материале.

Имущественных налогов поступило 39,3 миллиарда рублей, или 15,2% от общей суммы доходов. В структуре имущественных налогов наибольший удельный вес приходится на налог на налог на имущество организаций – 22,2 миллиарда рублей, или 56,4% от общей суммы имущественных налогов.

«Поступления земельного налога составили 13,1 миллиарда рублей, транспортного налога – 3,3 миллиарда», – разъясняется в пресс-релизе.

Поступления налогов, взимаемых в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов, составили 20,8 миллиарда рублей. Прирост поступлений по данной группе налогов составил 3,4 миллиарда рублей, или 19,4%.