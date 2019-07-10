РИАМО - 10 июл. На юге Москвы по подозрению в хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов задержали 60-летнего жителя столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Опасные вещества и предметы нашли в квартире мужчины в районе Орехово-Борисово.

«В ходе проведенного осмотра квартиры 60-летнего москвича, расположенной в Гурьевском проезде, полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и патроны к ним различного калибра. В настоящее время оружие находится на баллистической экспертизе», — говорится в сообщении.

Также во время обыска оперативники нашли 10 банок с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метательное взрывчатое вещество промышленного изготовления – бездымный порох. Общая масса составила более 900 граммов. Также изъята самодельно изготовленная механическая смесь бездымного пороха общей массой около 20 граммов.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия, патронов и взрывчатых веществ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.