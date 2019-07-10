РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В одном из домов Подольска приступили к ремонту подъемника для инвалидов после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта, сообщается на официальном сайте организации.

В ОНФ обратилась супруга инвалида-колясочника, которая проживает в микрорайоне Кузнечики, в одном из домов на бульваре 65-летия Победы. Она отметила, что в подъезде дома не получается отремонтировать специальный подъемник для инвалидов из-за утери документации УК.

«Подъемники для инвалидов, как и лифты, относятся к опасным производственным объектам, и обслуживать их могут только лицензированные организации после ввода в эксплуатацию Ростехнадзором. После вмешательства подмосковных активистов Общероссийского народного фронта в Подольске начали ремонтировать подъемник для инвалидов в многоквартирном доме. Специалисты монтажной организации уже провели диагностику и заказали комплектующие», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы и ввод подъемника в эксплуатацию должны завершиться к концу июля. Активисты ОНФ проконтролируют ход работ.

«Мы обратились к представителям Государственной жилищной инспекции Московской области. В настоящее время техническая документация на подъемник восстанавливается. Монтажная организация провела диагностирование оборудования, заказала недостающие комплектующие», – пояснил член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.