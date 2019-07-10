РИАМО – 10 июл. Встреча двух знакомых в Одинцовском городском округе закончилась поножовщиной, пострадавшему мужчине оказали помощь медики, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее из кооператива индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща-1» из дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу госпитализирован гражданин 1981 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию знакомый мужчины – гражданин 1980 года рождения», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).