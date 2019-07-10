РИАМО - 10 июл. На реализацию проекта застройки административно-делового центра в Коммунарке потребуется 15 лет, площадь застройки составит около 4,5 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении департамента развития новых территорий столицы.

«Там появится общественная, деловая и жилая застройка, ряд социальных объектов, разветвленная улично-дорожная сеть, большое парковочное пространство, станции метро и транспортно-пересадочные узлы», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что 15 лет на реализацию проекта – это нормально для такого объема. По масштабам проект АДЦ можно сравнить с деловым центром «Москва-Сити».

Жидкин добавил, что АДЦ в Коммунарке – самая перспективная точка роста новой Москвы. Здесь планируется создать более 30 тысяч рабочих мест.

Административно-деловой центр строится в семи километрах от МКАД, между Калужским шоссе и поселком Коммунарка, к югу от поселения Газопровод и восточнее деревни Сосенки.

В состав центра войдут офисы, образовательный кампус и префектура ТиНАО.