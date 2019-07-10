РИАМО – 10 июл. У жителя городского округа Щелково похитили автомобиль KIA Mohave, материальный ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о краже транспортного средства.

«По словам гражданина, неизвестный похитил его автомашину KIA Mohave 2013 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.