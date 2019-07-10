РИАМО - 10 июл. Неизвестный похитил двое наручных часов из квартиры безработной 38-летней женщины в Пресненском районе Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Вечером 9 июля в полицию обратилась с заявлением о краже на улице Трехгорный Вал неработающая гражданка 1981 года рождения.

«Из квартиры по месту фактического проживания в неустановленное время неизвестный путем свободного доступа совершил кражу двух наручных часов стоимостью около 3,18 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.