РИАМО - 10 июл. Басманный суд Москвы арестовал банковские счета бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова на сумму почти 122 миллиона евро, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд наложил обеспечительный арест на счета Михаила Абызова на сумму 121,7 миллиона евро», – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011–2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил мошенническим путем 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Деньги вывели за рубеж.

Абызова также подозревали в хранении наркотиков. Однако, как оказалось позже, запрещенные вещества находились не в квартире экс-министра, а в соседней.

Кроме Абызова, фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор компании «Ру-Ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрайденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.