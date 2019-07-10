РИАМО – 10 июл. Около 50 километров дорог планируется построить в административно-деловом центре (АДЦ) в поселке Коммунарка в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Дороги уже обозначены в проекте планировки территории. Они обеспечат транспортную доступность к общественно-деловой и жилой застройке», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что площадь нового строительства в АДЦ превысит 4 миллиона квадратных метров, население центра составит 36 тысяч человек, количество рабочих мест – 76 тысяч единиц.

«По нашему прогнозу, понадобится не менее 30 тысяч парковочных мест. Они будут размещаться не просто вдоль улиц и около зданий: 4 тысячи парковочных мест появятся под улично-дорожной сетью, еще более 20 тысяч – в подземных паркингах жилых и общественных зданий и около 3,5 тысяч – на открытых паркингах и под эстакадами», – пояснил Жидкин.