РИАМО - 10 июл. Неизвестный проник в салон сотовой связи в районе Южное Тушино и похитил оттуда 29 смартфонов на сумму 1,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение о краже на улице Сходненская, 56 поступило от директора магазина 1992 года рождения.

«Из подсобного помещения магазина неизвестный неустановленным способом совершил кражу принадлежащих компании 29 смартфонов, после чего скрылся. Проведенная инвентаризация выявила материальный ущерб в размере 1,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.