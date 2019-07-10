РИАМО - 10 июл. Началась передача ключей дольщикам в домах второй очереди ЖК «Лучи», расположенного на улице Производственная на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Жильцы в настоящее время заселяются в дома №1 и №2. Ключи выдаются посекционно, уведомления о сроках выдачи ключей направляются дольщикам и размещаются на сайте жилого комплекса», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Реализуемая площадь двух жилых домов – почти 100 тысяч квадратных метров, в этих корпусах расположены более 1,6 тысячи квартир.

«Девелопер «Группа ЛСР» взял обязательства по обеспечению ЖК социальной инфраструктурой – на территории микрорайона строятся две школы, четыре детских сада», – подчеркнула Пятова.

При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии, касающиеся, в частности, отделки фасадов.

Всего в ЖК – девять корпусов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Полностью завершить строительство комплекса «Группа ЛСР» планирует в четвертом квартале 2021 года.