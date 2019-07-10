РИАМО - 10 июл. Началась передача ключей дольщикам в домах второй очереди ЖК «Лучи», расположенного на улице Производственная на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Жильцы в настоящее время заселяются в дома №1 и №2. Ключи выдаются посекционно, уведомления о сроках выдачи ключей направляются дольщикам и размещаются на сайте жилого комплекса», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Реализуемая площадь двух жилых домов – почти 100 тысяч квадратных метров, в этих корпусах расположены более 1,6 тысячи квартир.
При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии, касающиеся, в частности, отделки фасадов.
Всего в ЖК – девять корпусов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию. Полностью завершить строительство комплекса «Группа ЛСР» планирует в четвертом квартале 2021 года.
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