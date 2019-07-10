РИАМО – 10 июл. В Пушкинском городском округе в районе села Царево полицейские уничтожили более 1 гектара дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

На территории Подмосковья проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур.

«В ходе рейда сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Пушкинское» в районе села Царево обнаружен земельный участок с дикорастущей коноплей площадью более 1 гектара. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», – заявила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что с помощью специальной техники путем скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания каннабиса.