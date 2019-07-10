РИАМО – 10 июл. К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, бесплатные показы пройдут с 17 по 21 июля в кинотеатрах «Факел», «Тула», «Звезда» и «Юность», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Татьяна Лиознова – выдающийся режиссер, которая одинаково успешно снимала в разных жанрах. К ее юбилею мы покажем любимые зрителями мелодрамы «Евдокия», «Карнавал» и «Три тополя на Плющихе». А завершит ретроспективу менее известный, но очень пронзительный фильм «Рано утром» поведает о трепетных отношениях брата и сестры, рано оставшихся сиротами», – сказал представитель пресс-службы «Москино».

Посмотреть мелодраму «Евдокия» (1961) можно будет в кинотеатре «Юность» 17 июля (начало в 17:00). По сюжету в небольшом провинциальном городе живут рабочий по имени Евдоким и его жена Евдокия. Он работает на заводе, а она ведет домашнее хозяйство. Своих детей у пары нет, они воспитывают приемных. Для окружающих большая и дружная семья Евдокии кажется образцовой, однако вскоре главной героине приходится выбирать. На одной чаше весов окажутся дети и муж, на другой – первая любовь, которую она никак не может забыть.

«Карнавал» (1981) с Ириной Муравьевой в главной роли – покажут в кинотеатре «Тула» 19 июля (начало в 13:00). Кинолента рассказывает о приключениях провинциальной девушки Нины, которая мечтает завоевать столицу и стать актрисой. Во многом этот фильм был автобиографичен для режиссера. Лиозновой тоже пришлось поработать и костюмером, и уборщицей, прежде чем она нашла свое место в кинематографе.

Фильм «Три тополя на Плющихе» (1967) с участием Татьяны Дорониной покажут в кинотеатре «Факел» 20 июля, в день рождения режиссера (начало в 13:30). Это история о том, как красивая замужняя женщина приезжает в Москву из деревни, чтобы продать домашнюю ветчину, и встречает немолодого интеллигентного таксиста (Олег Ефремов). Лиозновой удалось передать особую атмосферу Москвы 1960-х годов, хотя практически все действие фильма происходит в машине.

В кинотеатре «Звезда» 21 июля (начало в 14:00) покажут мелодраму «Рано утром» (1965). Потеряв родителей, Алеша и Надя не остались одни – окружающие люди помогли детям сохранить доброту и открытость. Но больше всего заботятся друг о друге они сами. Трепетная история о сиротах была снята по сценарию советской писательницы Веры Пановой.

«Москино» – городская сеть, в которую входит 13 кинотеатров. Бесплатные тематические показы в них уже стали традицией. Например, 13 июля начнется третий сезон передвижного киноклуба «Кино глазами инженера». До 7 сентября москвичи и гости города смогут посмотреть отечественные фильмы во дворах необычных домов, построенных в советские годы.