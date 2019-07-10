РИАМО - 10 июл. Третий в истории День московского транспорта завершится ночным велофестивалем, ожидается, что в позднем заезде 13 июля примут участие свыше 20 тысяч человек, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фестиваль начнется с установки мирового рекорда. Около 3,5 тысяч участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей. Чтобы присоединиться к акции, нужно заранее получить специальный билет.

«Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проедет около 11 километров по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финиширует на Суворовской площади», – отмечается в сообщении.

Принять участие в заезде могут все желающие старше 18 лет, независимо от уровня физической подготовки. Тип велосипеда не имеет значения, единственное требование – наличие белого фонаря спереди и красного сзади. К участию не допускаются электроскутеры, самокаты и электроколеса.

Городской прокат «Велобайк» традиционно предоставит участникам скидки – полные правила и другие подробности читайте на сайте.

Фестиваль проходит при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Чтобы стать участником, рекомендуется зарегистрироваться на сайте проекта.

По предварительным оценкам, всего в мероприятиях ко Дню московского транспорта могут принять участие более 100 тысяч горожан. День московского транспорта установлен в 2017 году. Празднование проходит во вторую субботу июля и приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в столице – конки (7 июля 1872 года).