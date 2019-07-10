РИАМО -10 июл. В восьми парках Москвы дети и подростки смогут освоить основы предпринимательства, бесплатные интерактивные занятия «КиндерСфера: стань предпринимателем» организуют для участников в возрасте от шести до 17 лет, встречи будут проходить по субботам и воскресеньям с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ребятам объяснят, как придумывать идеи и создавать бизнес-проекты, расскажут, зачем нужно изучать рынок, а также что такое стартовый капитал и как его найти. Всю информацию участники получат в игровой форме, один урок продлится от 45 минут до часа. Занятия будут напоминать скорее квесты, чем школьные уроки. Начинаться учебный день в каждом парке будет в 12:00, а заканчиваться – в 18:00.

«Юных предпринимателей научат формулировать свои бизнес-идеи, работать в команде, грамотно презентовать проекты, а также помогут освоить базовые бизнес-навыки и развить особое мышление, которое помогает создавать и вести бизнес правильно. Принять участие смогут все желающие по предварительной записи», – заявил представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Он добавил, что зарегистрироваться на занятия ученики смогут непосредственно перед началом учебного дня у входа в парк. Уроки предпринимательства бесплатны.

Во всех парках будут работать четыре станции: «Стартовый капитал»; «Поиск бизнес-идеи»; «Изучение рынка»; «Разработка бизнес-модели». На каждой организуют занятия, конкурсы и викторины в соответствии с ее тематикой. Квесты будут длиться от 45 минут до часа, участникам нужно будет пройти всем четырем станциям. После завершения дети получат рекомендации преподавателей.

Занятия пройдут в восьми парках, а именно:

Воронцовский парк – 13 июля;

Перовский парк – 14 июля;

парк «Кузьминки» – 20 июля;

парк «Северное Тушино» – 21 июля;

детский парк имени Н.Н. Прямикова – 27 июля;

сад имени Баумана – 28 июля;

Лианозовский парк – 3 августа;

парк Победы (Поклонная гора) – 4 августа.

Этим летом для детей, которые проводят каникулы в городе, организовано много познавательных курсов и интересных занятий. Научиться создавать современные компьютерные программы и 3D-игры под руководством профессионалов ученики 7–10-х классов смогут в детском центре имени Петра Великого. Запись на занятия открыта на mos.ru.

Для школьников разных возрастов подготовили особую программу на лето и детские технопарки. Тематические смены запланированы в «Инжинириуме» МГТУ имени Н.Э. Баумана, «Вертикальном взлете», «Наукограде», «Абстракте» и других. Некоторые из них бесплатные.