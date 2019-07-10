РИАМО – 10 июл. В Детском Черкизовском парке столицы появятся новые детские площадки, их оборудуют в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе работ по благоустройству две площадки будут целиком реконструированы. Сейчас уже полностью готовы основания под них. Осталось установить игровое оборудование и положить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия. На третьей площадке оборудование установлено совсем недавно и не будет меняться», – сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

В южной части парка, среди деревьев, оборудуют площадку площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь установят разноплановые игровые комплексы, качели и батуты. Рядом будет парковка для велосипедов и самокатов.

Также в парке появится тематическая площадка «Путешествия», ее обустроят в северо-восточной части парка. Доминантой площадки станет игровой комплекс в виде фрегата. На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров.

Когда работы завершатся, в столице появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха и активных занятий спортом. Благоустройство парка планируется завершить в 2019 году.

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