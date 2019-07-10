РИАМО - 10 июл. Грозы с кратковременными дождями ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха днем составит до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 10 июля ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19-21 градуса, по области 17-22 градуса. Ветер западного направления 5-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что у метеочувствительных людей и у людей с различными сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами остается вероятность недомогания из-за текущих погодных условий, что связано с колебаниями атмосферного давления.

Несмотря на то, что температура по-прежнему сохраняет показатели ниже нормы, ощущаться такая погода будет как теплая. В утренние часы влажность будет высокая, а кислород в приземном слое атмосферы будет в норме.