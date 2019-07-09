РИАМО - 9 июл. Пассажирка упала с платформы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро, потянувшись за выпавшим мобильным телефоном, сообщил журналистам руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 21:35 на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена уроженка Саранска, 1991 года рождения, уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом», - сказал Мышляев.

Он добавил, что поезд по инерции наехал на девушку, несмотря на то, что машинист резко затормозил. В 21:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения девушки с путей. В 21:53 напряжение вновь было подано.

Медики осмотрели пострадавшую и поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ имени Склифосовского.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии. По словам свидетелей и очевидцев произошедшего, падение произошло по собственной неосторожности пассажира. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - сказал Мышляев.

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