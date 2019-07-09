РИАМО - 9 июл. На Замоскворецкой линии московского метро вечером во вторник произошел сбой в движении поездов, движение уже восстановлено, сообщил РИАМО представитель горячей линии столичной подземки.

«Был технический сбой на линии. Движение уже восстановлено, но еще будут немного увеличены интервалы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что напряжение на рельсы вновь подано после сбоя.

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