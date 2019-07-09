РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Ветеринары в подмосковном Королеве зарегистрировали случай бешенства, специалисты предупреждают о необходимости профилактики заболевания, сообщил главный ветврач королевской ветеринарной станции Александр Белоусов.

«На территории Королева выявлен подтвержденный ветеринарной лабораторией Сергиева Посада случай бешенства. Болезнь зарегистрирована у лисицы, которая забежала на одни из участков СНТ «Дружба» на улице Лесной, расположенного на южной границе Королева», - сказал Белоусов.

Для профилактики бешенства необходимо избегать контакта с дикими животными и грызунами, не подбирать животных в сельской местности, СНТ, лесах и парках. Также не рекомендуется трогать чужих собак и кошек. Дикие животные из страха не подходят близко к человеку, животное, зараженное бешенством, ведет себя нетипично и идет на контакт с человеком. При укусе или ослюнении необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

При обнаружении подозрительных животных и по вопросам бесплатной вакцинации домашних животных необходимо обращаться в королевскую ветеринарную станцию по телефонам: 8 (966) 325-84-40, 8 (495) 519-04-44, 8-925-680-76-26.