РИАМО - 9 июл. Небо Москвы 13 июля в 22:00 озарит более 2 тысяч фейерверков в честь освобождения города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, запуск произведут с Поклонной горы, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. 13 июля в 22:00 в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов», – говорится в сообщении.

Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров на базе автомобиля КамАЗ.

Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Оккупация Вильнюса гитлеровской армией началась 24 июня 1941 года и продолжалась 1115 дней, до 13 июля 1944 года, когда в город вошли войска Красной Армии. Салют в честь освобождения Вильнюса 13 июля 1944 года двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий прозвучал как начало освобождения литовской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Входящий в состав Западного военного округа отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии В. Михалкина производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ.