РИАМО – 9 июл. Проведены первые закупки на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде, Солнечногорске, Электростали и Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Закупки проводились в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением правительства региона.

«В среднем экономия по каждой закупке составила более 21 миллиона рублей. Сейчас по всем четырем закупкам заключены контракты, организована работа по выполнению проектно-изыскательских работ. Еще две закупки находятся на этапе работы комиссии», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Комплекс реализуемых конструкторских и технических решений по модернизации очистных сооружений включает в себя ряд мероприятий, который позволит в автоматическом режиме контролировать качество очистки сточных вод и регулировать работу технологического оборудования 24 часа в сутки.

«Производительность очистных сооружений составит не менее 25 тысяч кубометров в сутки сточных вод», – разъясняется в материале.

Экология – одна из важных тем для Подмосковья. Эффективные очистные сооружения необходимы, от их работы зависит, какая вода попадет в окружающую среду и как это в дальнейшем может отразиться на экосистеме в целом.