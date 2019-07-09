РИАМО – 9 июл. Участники проекта «Культурная среда» 10 июля смогут посмотреть биографический фильм о заслуженном художнике России Романе Фашаяне, произведения которого уже стали достопримечательностями Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Проект посвящен 90-летию Солнечногорья и 90-летию Подмосковья. Место проведения мероприятия остается неизменным - арт-шатер на набережной озера Сенеж. Начало в 17:00», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта будет представлен новый формат встречи. Участники смогут посмотреть фильм о заслуженном художнике России Романе Фашаяне и услышать его рассказ о создании скульптур, которые радуют местных жителей.

«Также пройдет встреча с кандидатом географических наук Михаилом Левинтовым, который расскажет о природе округа. Поделиться своими знаниями сможет каждый», – дополняется в материале.

Проект «Культурная среда» будет еженедельно в 17:00 встречать своих неравнодушных слушателей и экспертов. На мероприятии будут выступать краеведы, писатели, поэты, художники, почетные жители округа, представители спорта, культуры, образования, бизнеса, социальной политики.

«Афиша тематических встреч размещена на сайте управления культуры администрации городского округа Солнечногорск. Телефон для справок: 8(4962)63-86-34», – резюмируется в сообщении.