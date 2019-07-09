РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Жители квартала Фрунзе а подмосковном Королеве требуют проведения технической экспертизы своих домов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник инициативная группа жителей квартала провела собрание, на котором жители выступили за проведение технической экспертизы прежде чем проводить в домах капремонт.

«Для нас стало неожиданностью то, что внезапно наши дома исключили из программы сноса ветхого жилья. Слишком быстро проводятся собрания по поводу капитального ремонта. Вместо смет нам просто показывают список работ. Капремонт не поможет спасти эти дома, снаружи они станут красивыми, а внутри останутся такими же старыми. На головы жителей падают перекрытия и простой капремонт не решит проблему. Мы требуем проведения профессиональной технической экспертизы, и только потом нужно выносить решение относительно наших домов», – сказала председатель инициативной группы Лариса Николаева.

Жители квартала собирают подписи за проведение строительно-технической экспертизы и только после нее решать, что делать с домами: проводить реконструкцию или сносить.

«Нам интересно почему мы несколько лет добивались внесения нас в программу ветхого жилья, а вычеркнули нас из нее за несколько недель, почему никто не спросил жителей. О капремонте мы узнали из СМИ. Мы хотим жить в нормальных условиях, а не ждать, когда на нас свалится потолок», – сказала жительница квартала.

Судьбу квартала Фрунзе решают уже несколько лет. Защитники истории города считают квартал мемориальным и они против сноса, жители ветхих домов хотят переселения и требуют обеспечить их нормальным жильем. В июле 15 домов были исключены из списка ветхого жилья, а в ПЗЗ будут внесены изменения о исключении квартала из зоны КУРТ-7.