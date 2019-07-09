РИАМО - 9 июл. Возгорание ликвидировали в сарае СНТ «Сокол-3» городского округа Истра, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 18:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Холмы, СНТ «Сокол-3», – говорится в сообщении.

В 19:27 была проведена ликвидация пожара. С ним боролись три единицы техники и 11 человек.

За минувшие сутки на территории Подмосковья произошло 47 пожаров.