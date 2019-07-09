РИАМО - 9 июл. В «Региональной географической информационной системе Московской области» (РГИС) появился слой бизнес-объектов, которые облагаются налогом от кадастровой стоимости, их площадь составляет от 1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

В конце года Минмособлимущество составляет перечень бизнес-объектов площадью более 1 тысячи квадратных метров из объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Налог на них считается от кадастровой стоимости по ставке 1,5%, а налог на не включенные в перечень объекты рассчитывается от балансовой стоимости по ставке 2,2% для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.

«Право начислять налог от кадастровой стоимости объектов вне зависимости от площади предусмотрено Налоговым кодексом РФ во всех регионах России. Однако, в Московской области установлено ограничение площади, которая облагается налогом от кадастровой стоимости на уровне 1 тысячи квадратных метров», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он пояснил, что это сделано для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес, у которого в собственности объекты небольшого метража.

По словам Когана, слой торговых объектов РГИС создан по инициативе министерства имущественных отношений Московской области для контроля налогооблагаемой базы Подмосковья, повышения эффективности работы министерства и межведомственного взаимодействия государственных структур.

«На настоящий момент в РГИС перенесены данные о 3174 объектах. В электронном каталоге системы в публичном доступе можно увидеть кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, номер пункта в утвержденном Минмособлимуществе перечне данных объектов», – подчеркнул министр.

Слой доступен по ссылке.

В ближайшем будущем будет разработан сервис проверки наличия объектов недвижимого имущества в перечнях объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости, по налоговым периодам 2014-2019 годов с возможностью поиска по кадастровому номеру и адресу объекта.